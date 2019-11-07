Купертино, США, , 14:28 — REGNUM На YouTube-канале Apple TV 6 ноября появился первый полноценный трейлер предстоящего сериала «Дом с прислугой». Премьера проекта на сервисе Apple TV+ состоится 28 ноября 2019 года.

По сюжету, у семейной пары погибает трёхмесячный ребёнок, которого они пытаются заменить реалистичной куклой. Для воспитания своего «сына» они даже нанимают няню — странная девушка относится к кукле как к живому малышу.

Напомним, запуск потокового сервиса Apple TV+ состоялся 1 ноября 2019 года. На платформе транслируются оригинальные сериалы и шоу компании Apple.

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