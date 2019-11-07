Москва, , 11:22 — REGNUM В центральной части России ожидается существенное понижение температуры, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Похолодание Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По ее словам, через центральные области страны проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу текщей недели придет северный антициклон, а температура в центральных областях существенно понизится.

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Так, наиболее холодная погода ожидается в субботу, 9 ноября. Ночью ожидается −1…+4 °С, днем — +3…+8 °С, рассказала Першина «Российской газете».

Напомним, 5 ноября Гидрометцентр сообщил о том, что в Москве был побит температурный рекорд, который держался с 1922 года. Температура воздуха в этот день поднялась на 10,6 °С, что на 0,3 °С больше, чем было зафиксировано в начале прошлого века.

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