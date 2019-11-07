* ИГ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 11:20 — REGNUM На шесть лет отправили в колонию жителя Кабардино-Балкарии Мухаммеда К. за пособничество ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Адвокаты обжаловали приговор в Коллегию по делам военнослужащих Верховного суда России. Приговор был оставлен без изменения.

Ранее сообщалось, что обвинительный приговор был вынесен 22 июля Северо-Кавказским окружным военным судом, с 1 октября переименованным в Южный окружной военный суд. Как установил суд, Мухаммед К. в 2015 году организовал встречу двух знакомых. Один из них находился в розыске по подозрению к причастности к боевикам, и обвиняемый помогал ему продуктами, другой был сторонником террористической и экстремистской идеологии.

Суд признал Мухаммеда К. виновным по статье «Пособничество террористической организации». Ему было назначено шесть лет колонии общего режима. Однако осужденный вины не признал. Адвокаты обжаловали решение Южного окружного военного суда, но Коллегия ВС РФ оставила его в силе.