Челябинск, , 11:17 — REGNUM В Челябинской области глава Гранитного сельского поселения Игорь Киселёв признан виновным в превышении должностных полномочий. Преступление было совершено при выделении земельных участков, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи считают, что в феврале 2018 году Киселёв выдал своей родственнице и её мужу два участка земли. При этом получатели не имели на это права.

Местный бюджет понёс ущерб в размере больше 420 тыс. рублей. Суд постановил оштрафовать Киселёва на 200 тыс. рублей.