Скопье, , 11:41 — REGNUM По данным отчета Всемирного Банка «Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии», за последние 15 лет Северную Македонию покинула одна четверть населения (примерно 500 000 человек).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, согласно последним опросам, 74% молодых людей покидают страну, чтобы найти работу, причём 36% уезжают из страны в поисках лучшей жизни, а еще 36% в качестве причины отъезда называют недовольство сложившейся в стране политической ситуацией.

При этом четверть эмигрантов возвращаются в страну из-за ностальгии по родине, 19% — из-за неудачи в поиске стабильного рабочего места, ещё 19% — с целью завести свой собственный бизнес.