Самара, 7 ноября 2019, 11:19 — REGNUM Из озера в парке «Кашкадан» в Уфе начали откачивать воду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, в городе продолжаются работы по благоустройству парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово.
Отмечается, что большинством голосов участники общественных слушаний, которые состоялись в Октябрьском районе города в конце сентября, поддержали проект благоустройства озера.
Отмечается, что рыба из озера будет перемещена в другие водоемы. В настоящий момент идут работы по очистке и углублению чаши озера.