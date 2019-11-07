Самара, , 11:19 — REGNUM Из озера в парке «Кашкадан» в Уфе начали откачивать воду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в городе продолжаются работы по благоустройству парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово.

Отмечается, что большинством голосов участники общественных слушаний, которые состоялись в Октябрьском районе города в конце сентября, поддержали проект благоустройства озера.

Отмечается, что рыба из озера будет перемещена в другие водоемы. В настоящий момент идут работы по очистке и углублению чаши озера.