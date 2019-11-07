Новотроицк, Оренбургская область, , 11:13 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области суд избрал меру пресечения для первого заместителя главы города Артёма Липатова. Чиновник заключен под стражу на два месяца и пробудет в СИЗО до 5 января 2020 года, сообщает ntsk.ru.

По данным СМИ, Липатов задержан по подозрению в крупном взяточничестве. Общая сумма взяток составила более 3,5 млн рублей. Часть денег обнаружена у председателя комитета по строительству, транспорту, коммунальному и дорожному хозяйству администрации города Андрея Сластенина. Он также задержан и находится в изоляторе временного содержания

Возбуждено два уголовных дела по фактам получения взятки, однако обвинение еще не предъявлено. Как пояснил следователь, необходимы дополнительные оперативно-розыскные действия.

Сам Липатов свою вину не признает. Представитель новотроицкой производственно-строительной компании дал показания, согласно которым чиновник требовал так называемый откат по муниципальному контракту о благоустройстве сквера им. Гагарина в 2018 году. В ответ предполагалось общее покровительство и помощь в заключении других контрактов.

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