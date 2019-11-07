Белгород, , 11:09 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Белгородской области, в честь 75-летия победы смогут бесплатно ездить по региону. Льгота будет действовать с 3 по 12 мая 2020 года на всех видах общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального департамента строительства и транспорта.

Право бесплатного проезда распространяется на муниципальный, пригородный и междугородный транспорт при предъявлении соответствующего удостоверения. Льгота также распространяется на человека, сопровождающего ветерана. Кроме того, уже сейчас ветераны Белгорода и Старого Оскола могут бесплатно ездить на такси. Эта услуга оказывается только по спискам, составленным Советами ветеранов для исключения случаев использования поездок лицами, не являющимися ветеранами. Для включения в список необходимо обратиться в местную организацию Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

По данным региональных властей в области проживает около 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники, вдовы погибших и труженики тыла.