Москва, , 11:07 — REGNUM Роскомнадзор направил интернет-порталу liveinternet требование об удалении оскорбительного изображения флага России, сообщается 7 ноября на сайте ведомства.

Отмечается, что в Роскомнадзор поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры.

«Портал должен удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, меры по ограничению доступа к странице интернет-сайта принимаются на основании статьи 15.1−1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

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