Москва, , 11:08 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за десять месяцев 2019 года появилось пять новых детских садов. Об этом 7 ноября сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Три объекта на 725 мест построили за счет города, еще два на 475 — за счет инвесторов. В ТиНАО строят много детских садов, поскольку основные жители округа — молодые семьи с детьми.

Как отметил Владимир Жидкин, всего за семь лет в Новой Москве построили более 70 социальных объектов, среди них 41 детский сад. В ближайшие три года количество соцобъектов удвоится.

До 2035 года в Новой Москве введут в эксплуатацию 300 детских садов.