Гамбург, Германия, , 14:20 — REGNUM Немецкая компания Daedalic Entertainment представила релизный трейлер своей командной стратегии A Year Of Rain. Ролик появился на YouTube-канале студии 6 ноября.

Игра уже вышла в раннем доступе в Steam. Дата полноценного релиза пока не сообщается.

Напомним, A Year Of Rain — это стратегия в реальном времени, основанная на командном взаимодействии игроков. Каждый геймер сможет выбрать одну из трёх представленных фракций со своими уникальными бойцами.

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