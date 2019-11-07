Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Петербуржцы боятся возможного обрушения доходного дома 1837 года в историческом центре города. Жители заявляют, что здание на Стремянной улице, 14, «разбирают по кирпичику», передает корреспондент ИА REGNUM.

Свои рассказы горожане сопровождают фотографиями подвала, где кирпичи «грудой лежат».

«В подвале потоп, над которым по-библейски парит голубь. Красота, правда? Здание, напомню, 1837 года постройки. Почти месяц прошел с тех пор, как к нам приезжали два телеканала. Пересмотрела сегодня сюжеты, переслушала, как собственник врет, что ничего не копал-не заглублял-не разрушал и что вообще осушает подвал. Осушил, нечего сказать», — говорит местная жительница Нина Фрейман.

По ее словам, Жилкомсервис также «бездействует», как и администрация Центрального района. Теперь петербуржцы ждут реакции прокуратуры. «Если и прокуратура скажет, что все хорошо, то, видимо, у нас коллективные галлюцинации», — добавляет Фрейман.

Часть подвала исторического здания находится в частной собственности. В 2018 году жители заметили у дверей мешки с выкопанным оттуда грунтом. Петербуржцы убеждены, что собственник копал и под несущей стеной здания. Петербуржцы отмечали, что при похожих обстоятельствах рухнул в 2002 году соседний дом на Стремянной улице, 15.

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