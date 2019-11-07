Париж, 7 ноября 2019, 10:50 — REGNUM Два лагеря с беженцами были эвакуированы на рассвете 7 ноября на северо-востоке Парижа, сообщает Le Figaro.
Известно, что там находилось от 600 до 1200 мигрантов, которые были перенаправлены в гимназии или центры приема беженцев.
Издание отмечает, что эвакуация беженцев в столице на протяжении более года происходит в контексте ужесточающейся риторики в отношении миграционной политики.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер ранее заверил, что лагерь на северо-востоке Парижа должен быть эвакуирован «к концу года».
«Я не могу оставить опасную ситуацию такого рода для людей и автомобилистов. Это не может больше длиться», — объяснил прессе начальник полиции Парижа Дидье Лаллемент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на необходимости возобновления диалога в Гонконге.
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