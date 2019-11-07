Копенгаген, , 14:16 — REGNUM Создатели Hitman 2 готовятся к первой годовщине проекта. На своём YouTube-канале 6 ноября они выложили ролик, посвящённый новому игровому контенту.

Годовщина Hitman 2 состоится 13 ноября 2019 года. В честь этого события до конца месяца геймеры будут получать уникальные контракты, испытания и предметы: одежду и костюмы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в игре Hitman 2 недавно прошёл особый хэллоуинский ивент. Его участники получили новые косметические предметы, выполненные в стиле Дня всех святых.

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