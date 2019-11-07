Калуга, , 11:17 — REGNUM В Калужской области по итогам 2019 года завершаются работы на 40 автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 177 км. Отремонтировано более 30 километров автодорог в сельской местности. В частности, в Калуге проведены дорожные работы на 29 улицах протяженностью 55 км. Об этом 6 ноября заявила на пресс-конференции министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Журналистов интересовала реакция главы ведомства на обнародованный рейтинг качества и безопасности дорог регионов Общероссийского народного фронта, в списке которого Калуга заняла последнее, 56-е место по стране.

«В областном центре в этом году дорожные работы были синхронизированы с работами по перекладке аварийных инженерных сетей. В результате было заменено и отремонтировано более 16 километров коммуникаций водоснабжения и водоотведения, девять километров теплосети, заменено более 600 канализационных колодцев, 150 из которых вынесено с проезжей части. По итогам 2019 года в Калуге на ремонт и реконструкцию дорог, замену сетей было выделено почти три млрд рублей. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев посетил Калугу в самый пик разворота работ. Причём когда проводилась замена коммуникаций, конечно, у него сложились впечатления. Плюс некомпетентность специалистов, которые неправильно проинформированы. Сегодня с удовольствием приглашаю Васильева в регион, мы покажем отремонтированные дороги областного центра и Обнинска, проведём по областным дорогам», — сказала Ольга Иванова.

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