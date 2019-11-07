Москва, , 10:32 — REGNUM Жители России за последние 10 лет несколько переосмыслили причины падения Берлинской стены. Об этом свидетельствует сокращение доли граждан, не сумевших назвать причины падения — с 52% до 45%. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Меркель рассказала о счастье в момент падения Берлинской стены

Главной причиной падения Берлинской стены граждане РФ назвали: смену политического курса СССР (17%). Также среди причин: неграмотность руководства СССР, в частности, решение Михаила Горбачева (13%), недовольство жителей Германии и желание людей объединиться (11%).

5% жителей России связывают падение Берлинской стены с потеплением отношений между Россией и Германией, ещё 5% видят причину в мировых политических изменениях.

Опрос проведен 3 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 1 лет. Метод опроса — телефонное интервью Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 1989 года Берлинская стена официально пала. 155 км стены в течение последующих лет были разобраны, и на сегодняшний день осталось лишь около трёх км стены в качестве исторической достопримечательности.

Подробнее: Горбачёв одобрил бездействие СССР в момент развала Берлинской стены