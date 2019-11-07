Токио, , 14:06 — REGNUM Компания Sega подарила все дополнения к игре Valkyria Chronicles 4 обладателям оригинальной Steam-версии проекта. Об этом 7 ноября сообщает «Игромания».

При этом дополнения к игре уже нельзя приобрести отдельно. Теперь геймерам придётся покупать версию Complete Edition (издание игры, содержащее весь вышедший для неё контент).

Напомним, тактическая ролевая игра Valkyria Chronicles 4 вышла 21 марта 2018 года. Проект получил преимущественно высокие отзывы игроков и критиков.

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