Роквилл, США, , 14:03 — REGNUM Компания Bethesda заблокировала Джарета Беркетта, автора интерактивной карты Map76 для игры Fallout 76. В ответ на это геймер отказался помогать игровому сообществу проекта, сообщалось 6 ноября на его официальном сайте.

Беркетт решил прекратить разработку Map76 и остановить свою работу по поиску ошибок в игре. По словам геймера, после блокировки он попытался вернуть деньги за премиальную подписку, но в Bethesda ему отказали.

Напомним, Беркетта заблокировали в Fallout 76 без объяснения причины. Вместе со своей командой датамайнеров (люди, занимающиеся поиском и анализом данных) он нашёл очередную ошибку и сообщил о ней в компанию Bethesda. После этого аккаунты всех членов группы оказались заблокированы.

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