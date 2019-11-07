Лондон, , 10:16 — REGNUM McLaren P1 GTR, переоборудованный для дорожного использования компанией Lanzante, выставлен на продажу компанией McLaren London. Об этом сообщает Carscoops.

Британский автопроизводитель выпустил 58 трековых гиперкаров P1 GTR. При этом некоторые из них были переоборудованы для дорожного использования. Автомобиль, выставленный на продажу является 28-м по счету, над которым работал Lanzante. Он получил шасси под номером 18 и окрашен в чёрно-красный цвет.

Под капотом гиперкара 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, соединенный с электродвигателем. По сравнению с обычной версией P1, которая обеспечивает 903 л. с., P1 GTR обладает мощностью в 986 «лошадей».

Кроме того, автомобиль разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) менее чем за 2,8 с. Его максимальная скорость — 225 миль/ч (362 км/ч).

Напомним, частная британская компания McLaren Cars была основана в 1985 году Роном Деннисом.

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