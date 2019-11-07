Стокгольм, , 10:11 — REGNUM Российский паром Princess Anastasia, который был вынужден вернуться в порт Стокгольма практически сразу после отплытия, продолжил следование по маршруту. Об этом со ссылкой на данные портала Marinetraffic сообщает ТАСС.

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Ранее в компании-судовладельце Moby SPL заявляли, что паром покинет порт шведской столицы и продолжит свой маршрут после проведения необходимых технических проверок и получения заключения от портовых властей Швеции.

По данным портала, паром вышел из порта около 9:00 мск и набрал скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября круизный паром «Принцесса Анастасия» российского оператора Moby SPL, направлявшийся из Стокгольма в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург, наскочил на мель возле острова Лидингё в Швеции. На момент происшествия на борту судна находилось 1065 человек, паром шёл на низкой скорости и успел отойти от пристани лишь на четыре километра.

В компании MOBY SPL эту информацию опровергли, заявив, что решение вернуться в порт Стокгольма было принято в связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома Princess Anastasia и перезапуском генератора.

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