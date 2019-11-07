Лондон, , 10:08 — REGNUM В Великобритании выпускающее толковый словарь английского языка издательство Harper Collins назвало выражение climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием года, сообщает Association Press.

Отмечается, что впервые использование этого выражения было зафиксировано в 2015 году, когда в Париже проходила Конференции ООН по изменению климата. В 2019 году словосочетание climate strike было использовано в 100 раз чаще, чем годом ранее.

Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг, которая ранее заявила о бездействии мировых лидеров в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 11 тыс. исследователей из 153 стран подписали научную статью «Предупреждение учёных мира о климатическом кризисе», опубликованную в журнале BioScience.

Учёные предупреждают, что отсутствие решительных действий по защите климата на планете приведёт к «невыразимым страданиям» людей, а потомки будут вспоминать предыдущие поколения плохими словами за то, что «они игнорировали изменение климата как серьезную угрозу для цивилизации».

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