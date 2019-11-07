Луганск, , 10:04 — REGNUM В столицу Луганской Народной Республики прибыл 90-й гуманитарный конвой из России, сообщили 7 ноября в пресс-службе МЧС ЛНР.

12 автомобилей МЧС России доставили в Луганск 134,4 тонны гуманитарного груза, в частности 7680 продуктовых наборов для детей в возрасте до одного года и 15 360 наборов до детей от года до трёх лет.

Как сообщил «Луганский информационный центр», на складах МЧС ЛНР проходит разгрузка российской гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, прибытие российского гумконвоя ожидается и в Донецке.

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