Тверь, , 09:58 — REGNUM Ход восстановительных работ на дорогах в Вышневолоцком городском округе Тверской области 7 ноября проинспектирует губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Глава региона взял под личный контроль устранение последствий ливней на дорогах области. Сегодня Игорь Руденя побывает в Вышневолоцком городском округе, где проинспектирует ход работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−6 ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с порывистым ветром и ливнями. В результате проливных дождей были подтоплены и повреждены участки дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона. Губернатором поставлена задача в максимально сжатые сроки восстановить повреждённые участки.

В настоящее время работы ведутся на участках дорог Толмачи — Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов, Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Ящины — Пуйга, М10 — Гирино в Вышневолоцком городском округе, на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское — Пронино и Сандово — Любегощи — Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна в Весьегонском муниципальном округе. Обеспечен проезд по автодорогам Иваново — Суково — Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино — Данильцево и Удомля — Котлован — Липно в Кашинском и Удомельском городских округах.

Восстановлен проезд по дороге Толмачи — Ломовое, до конца дня здесь завершат восстановительные работы. Также движение до конца дня планируется возобновить по автодороге «Вышний Волочек — Бежецк — Сонково» — Ящины — Пуйга.

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