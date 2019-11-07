Чита, , 09:56 — REGNUM Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, будут защищать адвокаты Саид-Магомед Чапанов и Равиль Тугушев. Чапанов подтвердил это URA.Ru, отметив, что намерен добиваться смягчения обвинения.

По данным информагентства, адвокат выражает соболезнование родственникам погибших и не сомневается, что Шамсудинов понесет наказание. Но при этом квалифицировать его действия нужно по другой статье — «Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта», считает сторона защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, Саид-Магомед Чапанов в 2015 году защищал интересы главы Чечни Рамзана Кадырова в Южно-Сахалинском суде. Кадыров подал иск к прокурору Татьяне Билобровец и судье, которые признали экстремистским материалом книгу «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе».

Глава Чечни, узнав об этом решении, назвал судью и прокурора национальными предателями и шайтанами и призвал привлечь их к ответственности за решение, которое направлено на подрыв стабильности в России.

Теперь адвокату Саид-Магомеду Чапанову предстоит представлять интересы солдата-срочника Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев 25 октября 2019 года. В последние дни появилась информация, что он защищал свою честь — убитые им военнослужащие якобы угрожали ему насилием.

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