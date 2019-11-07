Миасс, Челябинская область, 7 ноября 2019, 09:55 — REGNUM В челябинском Миассе уволен главврач больницы №2 Денис Маханьков. Это решение приняли после проверки, вызванной скандалом с умыванием пациентки половой тряпкой, пишет Накануне.ru.
Служебный контракт расторгнут с 7 ноября, отмечает пресс-служба облправительства.
Как сообщало ИА REGNUM, скандальный инцидент произошёл в травматологическом отделении. В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.