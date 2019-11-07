Брянск, , 09:45 — REGNUM На текущее содержание, капитальный ремонт и строительство новых линий наружного освещения в Брянске в 2019 году направлено около 120 миллионов рублей. Бригады дорожного управления меняли провода и устанавливали современные светодиодные светильники. По 11 улицам в Фокинском районе заключается муниципальный контракт, сообщили 7 ноября в пресс-службе администрации.

На поддержание системы уличного освещения в нормативном состоянии в 2019 году направлено более 21 млн рублей. Рабочие заменили уже 3,7 тыс. ламп и почти тысячу светильников. Около 2,5 тыс. светодиодных светильников установили на 28 улицах города в рамках капитального ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые линии наружного освещения проведут на улице Сталелитейной на участках от завода силикатного кирпича до магазина «Строймаркет» по улице Шоссейной, а также от магазина «Строймаркет» до остановки «Микрорайон Автозаводец» в Бежицком районе. Сейчас проектная документация по этому объекту находится на экспертизе.

Обновлять уличное освещение стали после решения Арбитражного суда Брянской области о расторжении энергосервисного контракта, который был заключён с ООО «АйТи Энергофинанс Брянск» в 2012 году. Четыре года иск мэрии к недобросовестной компании рассматривался в судах разной инстанции. В апреле 2019 года суд подтвердил, что оборудование, установленное подрядчиком, недостаточно освещает городские улицы.