Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Молодёжь Свердловской области необходимо привлекать к выполнению стратегических задач, поставленных перед регионом. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

По мнению главы региона, в числе задач — рост уровня образования, повышение профессиональных компетенций молодых свердловчан, создание возможностей для самореализации. Также молодёжь нужно воспитывать в духе социальной ответственности и юридической грамотности, уверен губернатор.

«Мы должны включать молодежь в эти процессы, направляя ее энергию в правильное русло», — сказа Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Свердловской области Сергей Охлопков нашёл серьёзные нарушения в сфере трат на молодёжные программы. Прокурор внес губернатору представление с требованием исправить ситуацию.

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