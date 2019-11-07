Махачкала, , 09:38 — REGNUM Более 5 тыс. пациентов в Дагестане получили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) за девять месяцев 2019 года. Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил свыше 35%, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По словам руководителя ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, увеличить объемы ВМП удалось благодаря оснащению клиник и больниц современным оборудованием. Министр отметил, что до конца года в регионе планируется провести более 7 тыс. высокотехнологичных операций.

Отметим, что в настоящее время в Дагестане лицензию на оказание ВМП имеют 15 медицинских учреждений. На очереди — Дербентская и Хасавюртовская центральные районные больницы.

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