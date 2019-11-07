Шицзячжуан, Китай, , 09:33 — REGNUM Девять наркоторговцев приговорены в провинции Хэбэй на севере Китая к тюремным срокам за производство и перевозку опиоидного анальгетика фентанила, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Двое основных преступников Лю Юн и Цзян Цюхуа были приговорены к смертной казни с отсрочкой в два года и пожизненному сроку соответственно за производство и реализацию наркотических средств, сообщили в Промежуточном народном суде города Синтай в провинции Хэбэй.

В суде заявили, что было произведено и продано около 11,86 кг фентанила, почти 3,4 кг нордазепама, 41,9 граммов диазепама и более 5 кг алпразолама. Еще семеро обвиняемых в незаконной реализации наркотиков приговорены к тюремным срокам от шести месяцев до пожизненного.