Москва, , 09:28 — REGNUM Роспотребнадзор лад советы гражданам, как правильно выбрать хлеб. Главное требование — каждая партия должна сопровождаться документами с подтверждением качества и безопасности хлебобулочных изделий, сообщается на сайте ведомства.

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Хлеб нужно приобретать только в магазинах. Форма хлеба должна быть правильной, если его сжать, а потом отпустить, то булка должна приобрести первоначальный вид.

При покупке хлеба необходимо прочитать этикетку. Обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок хранения хлеба. Хранить хлеб лучше в хлебницах или тканевых мешках, а не в полиэтиленовых пакетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2019 году отмечен резкий рост цен на хлеб. Так, в январе — июле этот продукт питания стоил на 7,7% больше, чем годом ранее.

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