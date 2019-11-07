Владивосток, , 09:51 — REGNUM В столице Дальнего Востока коммунисты проводят митинг, посвящённый 102-й годовщине Октябрьской Революции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Местом проведения митинга традиционно стала привокзальная площадь Владивостока, у памятника вождю мирового пролетариата. Здесь представители КПРФ сказали собравшимся много тёплых слов, выразили уверенность в победе социализма, являющегося наиболее справедливой формой организации общества.

ГИБДД усилило меры безопасности в центре города — на улицах Алеутской и Светланской, где предполагается шествие к площади Борцов за Власть Советов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье День Великого Октября отмечается как в столице региона городе Благовещенске, так и в 15 муниципалитетах области.