Бристоль, Великобритания, , 09:30 — REGNUM Бристоль станет первым городом в Великобритании, где будут созданы определенные зоны, в которых будет действовать запрет на въезд транспортных средств на дизельном топливе. Об этом сообщается на сайте проекта Clean Air for Bristol.

Сообщается, что на днях бристольский городской совет одобрил проект по созданию подобных зон в городе. Запрет на дизельные машины будет установлен в центре города и в районе порта. Он будет действовать ежедневно с 7:00 до 15:00.

Также будет более широкая зона чистого воздуха (CAZ), где будут взиматься сборы за коммерческие транспортные средства, такие как автобусы, такси, грузовые автомобили большой грузоподъемности и LGV, которые не соответствуют требованиям по выбросам. Размер штрафа будет составлять: для микроавтобусов и такси — в размере 9 фунтов (около 737 руб.), а за автобусы — 100 фунтов (порядка 8 191 руб.).

По оценке экспертов, на реализацию такого проекта понадобится 113,5 млн фунтов стерлингов.

Напомним, весной 2019 года в столице Нидерландов утвердили программу поэтапного ограничения машин с бензиновыми и дизельными двигателями, предусматривающую полный запрет к 2030 году.

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