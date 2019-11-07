Кампала, , 09:28 — REGNUM Полиция Уганды арестовала 12 человек, которые якобы были наняты для написания выпускных экзаменов за некоторых школьников, сообщает газета Daily Monitor Uganda.

По версии следствия, подозреваемые были наняты из средних школ в центральных районах Буикве и Муконо, чтобы сдавать экзамены для учеников начальной школы Сесе-Буголо.

Во вторник, 5 ноября, глава департамента образования района Хасан Нкунту сказал, что они обнаружили самозванцев, заметив, что их внешний вид не соответствует фотографиям в удостоверениях личности.

«Подозреваемые были замечены одним из наблюдателей, которые были направлены для выявления нарушений в ходе экзамена. Мы обнаружили, что их фотографии не соответствуют фотографиям, предоставленным Национальной экзаменационной комиссией Уганды», — сказал он.

Представитель региональной полиции Хеллен Бутото заявила, что попросит администрацию школы объяснить инцидент.