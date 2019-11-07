Прага, , 09:23 — REGNUM Бывший премьер-министр Чехословакии Ян Страски скончался в возрасте 78 лет. Об этом 6 ноября сообщило Чешское радио со ссылкой на Клуб чешских туристов, которым бывший глава страны руководил последние 8 лет.

Сообщается, что Страски умер в Праге, находясь в доме престарелых. Причины смерти не называются.

Напомним, Ян Страски был последним премьер-министром Чехословакии до ее распада. Данный пост он занимал с 20 июля по 31 декабря 1992 года. С 20 июля того же года он также стал и.о. президента республики.