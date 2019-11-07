Южно-Сахалинск, 7 ноября 2019, 09:17 — REGNUM На Курилах объявлено штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных условиях жителей Сахалинской области предупредило региональное ГУ МЧС.
«8 ноября на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильные осадки (15−49 мм) и усиление ветра до 22−27 м/с», — сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что «силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию».
«Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — говорится в сообщении МЧС.
Добавим, что, по данным метеорологов, сегодня в северных, южных и центральных районах региона местами возможен небольшой снег.