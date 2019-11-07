7 ноября 2019 | Время чтения меньше минуты

Балашиха, Московская область, , 11:07 — REGNUM В подмосковной Балашихе новую Салтыковскую эстакаду готовят к запуску движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Освещение путепровода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщил ИА REGNUM главный инженер по искусственным сооружениям подрядной организации Дмитрий Пургин, рабочее движение по дороге может быть запущено 15−20 ноября. 4 ноября объект осмотрел министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Герджик.

Ремонтные работы. Ограждение Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ремонтные работы по Разинскому шоссе. Движение перекрыто Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ремонтные работы по Разинскому шоссе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установка шумозащитных экранов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ремонтные работы по Разинскому шоссе перед путепроводом в Салтыковке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство эстакады в Салтыковке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Рабочие. Установка шумозащитных экранов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Объезд. Ремонтные работы по Разинскому шоссе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Строительство путепровода в Салтыковке. Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На данный момент остались дорожные работы по укладке асфальта и организации движения, установка светофоров и дорожных знаков», — рассказал Пургин.

Он отметил, что сейчас рабочие на объекте работают в две смены.

Дорожные знаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Временные неудобства для местных жителей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Местные жители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные знаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подземный переход под железнодорожным полотном в Салтыковке. Освещения почти нет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Платформа Салтыковская Наталья Стрельцова © ИА REGNUM