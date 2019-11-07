Балашиха, Московская область,
7 ноября 2019, 11:07 — REGNUM В подмосковной Балашихе новую Салтыковскую эстакаду готовят к запуску движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Освещение путепровода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Как сообщил ИА REGNUM главный инженер по искусственным сооружениям подрядной организации Дмитрий Пургин, рабочее движение по дороге может быть запущено 15−20 ноября. 4 ноября объект осмотрел министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Герджик.
Ремонтные работы. Ограждение
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонтные работы по Разинскому шоссе. Движение перекрыто
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонтные работы по Разинскому шоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Установка шумозащитных экранов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонтные работы по Разинскому шоссе перед путепроводом в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочие. Установка шумозащитных экранов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Объезд. Ремонтные работы по Разинскому шоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство путепровода в Салтыковке. Дорожные работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«На данный момент остались дорожные работы по укладке асфальта и организации движения, установка светофоров и дорожных знаков», — рассказал Пургин.
Он отметил, что сейчас рабочие на объекте работают в две смены.
Дорожные знаки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Временные неудобства для местных жителей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Местные жители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные знаки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подземный переход под железнодорожным полотном в Салтыковке. Освещения почти нет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа Салтыковская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство путепровода в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа Салтыковская и новая эстакада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM