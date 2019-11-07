Нью-Дели, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился о выделении соломоуборочной техники крестьянам для предотвращения сжигания пожнивных остатков и загрязнения воздуха на севере страны. Об этом 7 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В официальном заявлении представители администрации премьер-министра Индии заявили, что министерство сельского хозяйство выделит соломо‑ и силосоуборочную технику фермерским хозяйствам. Сообщается, что в первую очередь новое оборудование получат крестьяне Харьяны, Панджаба и Уттар-Прадеш, где из-за отсутствия необходимой техники фермеры вынуждены сжигать пожнивные остатки. Напомним, что горение пожнивных остатков стало главное причиной ухудшения экологической ситуации на севере Индии осенью 2019 года.

В настоящее время северную Индию укутал плотный смог, что привело к отмене рейсов самолётов, массовому закрытию школ и резком увеличению жалоб местного населения на заболевания дыхательных путей. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения.