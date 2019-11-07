Майкоп, , 09:18 — REGNUM Новое диализное отделение открылось в Адыгее, на базе республиканской клинической больницы (РКБ). Центр создан на принципах государственно-частного партнерства, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе главы республики.

Инвестором проекта выступило ООО «Ринал-Сервис», вложившее в строительство и оснащение диализного отделения 51,5 млн рублей. В частности, здесь установлено 11 аппаратов «искусственная почка» премиального класса, которые на Юге России представлены пока только в Адыгее.

Отмечается, что до настоящего времени в регионе работало два центра диализа — в Майкопе и городе Адыгейске. Однако из-за роста числа пациентов, нуждающихся в лечении (сейчас их в республике 160 человек), было решено организовать новое диализное отделение на базе РКБ. До конца года такой центр также откроют в поселке Яблоновском Тахтамукайского района.

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