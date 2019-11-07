Грозный, , 09:07 — REGNUM Распространителей сплетен и оскорблений в сети интернет надо пресекать жесткими методами. Если их не остановить, они и дальше будут продолжать свое грязное дело. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания правительства региона по вопросам малого и среднего бизнеса.

Видео совещания демонстрировалось в материале ЧГТРК «Грозный». Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.

Кадыров отмечает, что, «если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», имея в виду тех, кто «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами».

По его словам, он на стороне закона, но закон, по его мнению, — это «конституция, демократия — это есть благополучие населения», а всех «аферистов, предателей, сплетников и шизофреников разных мастей мы должны их остановить», приводит слова Кадырова интернет-газета Znak.

«Не пишите того, что задевает семью, что достоинство задевает. Если хочешь — воюй, если ты мужчина. Но сидеть, писать внизу какие-то вещи… Я, если даже весь этот мир в огне сгорит…, где оставлю человека, задевающего честь? Клянусь божьим Кораном, не оставлю», — цитирует чеченского лидера «Кавказский узел».

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