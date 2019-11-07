Москва, , 08:57 — REGNUM Около половины работающих жителей России не высыпаются в рабочие дни. Издержки работодателей из-за снижения эффективности труда таких сотрудников составляют в среднем по стране почти 200 млрд рублей в месяц, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

В недосыпе признались 47% опрошенных, имеющих постоянную работу. При этом 32% из них объяснили это сверхурочной работой или учебой, 27% — увлеченностью досугом, 22% — проблемами со здоровьем. Маленькие дети не дают спать 15% респондентов, среди других причин названы внешние раздражители и бытовые дела.

Только 23% отметили, что при недосыпании трудятся столь же эффективно, как после полноценного сна. Для работодателей это оборачивается экономическими потерями в размере 2,4 трлн в год по всей России, уточняет ТАСС.

В опросе, который проводился в октябре в 52 российских регионах, приняли участие 1600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые предупреждают о негативных последствиях недосыпа для здоровья, в частности, увеличении риска развития болезни Альцгеймера или возникновения инсульта.

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