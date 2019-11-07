Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли не хочет больше жить в Соединённых Штатах. Об этом актриса заявила в интервью журналу Harper's Bazaar.

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«Я хочу жить за рубежом», — призналась она.

Однако уехать на постоянное место жительства за границу она пока не может из-за бывшего супруга Брэда Питта. Сделать это актриса сможет, как только её детям исполнится 18 лет.

«Сейчас я должна находиться там же, где предпочитает жить их отец», — подчеркнула Джоли.

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Актриса не уточнила, куда именно планирует переехать, однако речь может идти о Камбодже, где у неё есть дом, также она намерена исследовать Африканский континент.

Как сообщало ИА REGNUM, голливудские актёры Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году, свадьба прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. После серии конфликтов в сентябре 2016 года пара решила развестись, чтобы попробовать начать отношения с чистого листа. Вместе они воспитывают шестерых детей, в том числе усыновлённых в Камбодже.

В декабре 2018 года пара урегулировала вопрос опеки над детьми. А в апреле 2019 года Джоли и Питт официально развелись.