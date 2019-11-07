Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 7 ноября, на Соборной площади состоятся марш и митинг, посвященные параду 1941 года на Красной площади, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Также в городе начнутся антитеррористические учения.

В 78-ой годовщины парада пройдет торжественный марш войск территориального гарнизона. Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла.

В честь этой памятной даты мероприятия запланированы в учреждениях культуры. К примеру, в музее изобразительного искусства подготовлена медиа-программа «Представление о революции», в музее А. А. Пластова расскажут о роли художника Аркадия Пластова в Чапанном восстании. В библиотеках состоится цикл бесед, а в кинозале «Люмьер» пройдёт благотворительный показ художественного фильма «Солдатик». В сельских домах культуры, культурно-досуговых центрах и библиотеках организованы выставки и показы военных фильмов, в школах пройдут уроки мужества.

Ранее ульяновские власти заявляли, что главным событием станет «историко-театрализованная реконструкция парада с прохождением торжественным маршем войск Ульяновского территориального гарнизона».

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 ноября в Ульяновске пройдут очередные антитеррористические учения, в связи с чем на отдельных участках дорог будут вводиться временные ограничения.

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