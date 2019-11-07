Пермь, , 08:42 — REGNUM В Перми суд вынес приговор бывшемусудебному приставу-исполнителю. Он признан виновным в покушении на взяточничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что экс-пристав предложил пермячке услуги по отмене постановления, согласно которому она должна уплатить в бюджет 150 тыс. рублей. Свое содействие в решение вопроса бывший пристав оценил в 40 тыс. рублей. Еще за 10 тыс. рублей он был готов помочь родственнику женщины и освободить от взыскания налоговых платежей на 33 тыс. рублей.

После такой инициативы пристава-исполнителя гражданка обратилась в службу безопасности УФССП по региону и полицию.

Суд назначил экс-приставу штраф в 850 тыс. рублей и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.