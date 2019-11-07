Владивосток, , 08:38 — REGNUM Торжественное открытие памятника разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге состоялось 7 ноября во Владивостоке. Об этом сообщают «Вести: Приморье».

Монумент установлен в сквере имени Зорге, закладной камень появился здесь еще в 2012 году. В церемонии участвовали официальные лица, представители силовых структур, ветераны.

Военные ветераны отмечают, что имя знаменитого разведчика тесно связано со столицей Приморья. Зорге был во Владивостоке дважды, в 1926 и 1935 году, сюда поступали его шифровки.

Переданная Зорге информация позволила заключить, что Япония не откроет второй фронт и не вступит в войну с Советским Союзом. В результате более 30 дивизий были отправлены с Дальнего Востока на запад в помощь фронту.

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