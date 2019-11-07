Амстердам, , 08:37 — REGNUM Голландская Служба по надзору в сфере образования займётся содержанием т.н. гражданственного образования. Речь идёт о школьных программах по развитию социальной интеграции и активного гражданства. Целью их является привитие ученикам общеголландских ценностей и выработки у них осознания того, что все они являются членами одного общества. Появление таких программ стало ответом на две тенденции, которые последние десятилетия становятся всё сильнее, именно индивидуализация в обществе и рост иммиграции.

Однако не во всех школах эти программы ещё осуществляются достаточно активно. Так, в сентябре стало известно, что в мусульманских школах детей учат отрицательному отношению к гомосексуализму и транссексуальности. Осуждается гомосексуализм и в школах ортодоксально-протестантской направленности.

В рамках проводимого Службой по надзору расследования будут проводится инспекционные визиты, как заявленные заранее, так и внезапные. В ходе визитов будет проверяться, что учитель говорит в классе, какие задачи он задаёт ученикам и как они оцениваются.