Москва, 7 ноября 2019, 08:34 — REGNUM Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай видит опасность в переходе на четырёхдневную трудовую неделю. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса о том, что большинство граждан в России готовы работать интенсивнее, чтобы больше отдыхать, она предложила поискать тех, кому может быть выгодно настолько глобальное изменение потребления и распределения трудовых сил напомнила, что писал Сталин в 1952-м году.
«Полагаю, что переход на четырёхдневную рабочую неделю — это глупая и бессмысленная идея, которая приведет к понижению зарплат, росту цен и ещё большим финансовым потерям ради развлечений. В 1952 году, в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин писал о переходе всей страны на 5−6 часовой рабочий день. Мотивацией для этих изменений служил тот факт, что у работающих людей появится больше свободного времени после работы, которое они будут посвящать саморазвитию, отдыху и своему образованию.
Что несет за собой предложение снизить рабочую неделю до 4 рабочих дней? Только увеличение потребления и развлечений. Экономика страны, которая настроена на приток денежных масс — а если говорить понятным языком — государство, которое старается оказывать платные услуги своему населению — очень нуждается в том, чтобы человек, получивший дополнительный выходной день, выгодно потратил свои доходы на проведение этого свободного времени в расточительности.
У нас же не зря на каждом углу по торговому центру построено. Добавит ли такой отдых человеку здоровья? Вряд ли. Развлечения настолько доступны и притягательны, что внутренняя дисциплина человека постепенно будет снижаться. Будет ли сохраняться заработная плата при четырехдневной неделе в прежнем объеме — так же вряд ли. Мало того — экономическая теория предполагает при повышении спроса — повышение цен. Нас сизмальства учат — делу время, потехе час. Будет ли человек после длительных выходных способен в прежнем энтузиазме трудиться? Тоже очень не факт.
Давайте искать — кому может быть выгодно настолько глобальное изменение потребления и распределения трудовых сил, и вероятно, сможем понять и мотивацию этого изменения в целях развала того общепринятого и привычного для человека распределения собственного времени на труд и законный отдых».
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том что почти половина (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее, было сказано в исследовании HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
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