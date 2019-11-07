Амстердам, , 08:30 — REGNUM Голландская газета NRC сообщает, что в стране грозит нехватка мест для беженцев. В настоящий момент в центрах для приёма беженцев содержится 27 тыс. человек. Это означает, что свободных мест в центрах нет. Однако с 1 января 2020 г. потребуется в общей сложности 37 тыс. мест. Это следует из внутренних документов Центральной администрации по приёму беженцев (ЦАБ), которые оказались в распоряжении газеты. К концу следующего года потребность возрастёт до 39 тыс. мест.

Рост спроса на места для беженцев вызван увеличением притока беженцев в Голландию в последние месяцы, начиная с лета. Кроме того, обработка запросов на получение статуса беженца идёт медленно, из-за того что Иммиграционная служба страдает от нехватки кадров.

Проблемы с местами для беженцев могут ещё увеличиваться, если закроются существующие центры для беженцев. У около десяти муниципалитетов в ближайшее время истекает срок действия контракта с ЦАБ, о предоставлении помещений под центры беженцев. Будут ли эти контракты продлены, в настоящий момент неизвестно.

Иммиграционная служба сейчас активно вербует новых сотрудников, дабы уменьшить очереди на получения вида на жительство. Однако в ЦАБ сомневаются, что эффект от принимаемых службой мер будет скоро заметен, и что он будет продолжительным.