Ставрополь, , 08:32 — REGNUM На Ставрополье завершилось расследование уголовного дела против бывшего гендиректора ООО «Сельхозпродукт», а ныне руководителя ООО «Консультант». Он обвиняется в пяти эпизодах мошенничества, в также невыплате заработной платы, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый от имени указанных фирм заключил с гражданами договоры купли-продажи зерна и строительных материалов, а также договор займа денег. Потерпевшие передали ему более 3,5 млн рублей, но свои обязательства директор не исполнил.

Также в 2016 году обвиняемый, как считает следствие, похитил у двух своих знакомых 6,8 млн рублей. Их он взял у потерпевших взаймы, но возвращать и не думал.

Кроме того, с мая по декабрь 2017 года директор не выплачивал зарплату девяти сотрудникам ООО «Сельхозпродукт». Общая сумма задолженности перед работниками превысила 450 тысяч рублей.

В ходе расследования следствие наложило арест на имущество обвиняемого для возмещения причиненного им ущерба. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.