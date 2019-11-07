Тверь, , 08:28 — REGNUM Участки нескольких автомобильных дорог в Тверской области оказались размыты проливными дождями. Ведутся восстановительные работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 7 ноября. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу максимально оперативно восстановить возможность безопасного проезда на поврежденных участках. Для устранения последствий ливней создан оперативный штаб.

Циклон — проливные дожди с порывистым ветром — обрушился на регион 4−6 ноября, больше всего от осадков пострадали северные и северо-восточные районы области. Так, на данный момент подтоплены или повреждены участки автодорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах.

В настоящее время работы ведутся на следующих участках дорог: Толмачи — Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов, Вышний Волочек — Бежецк — Сонково — Ящины — Пуйга, М10 — Гирино в Вышневолоцком городском округе, на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское — Пронино и Сандово — Любегощи — Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна в Весьегонском муниципальном округе.

Восстановлен проезд по участкам на автодорогах Иваново — Суково — Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино — Данильцево и Удомля — Котлован — Липно в Кашинском и Удомельском городских округах.

Продолжаются работы на участке автодороги Толмачи — Ломовое: здесь для восстановления разрушенного полотна установили водопропускную трубу, начали засыпку места размыва, работы планируется завершить 7 ноября. Также сегодня обещают восстановить движение по автодороге «Вышний Волочек — Бежецк — Сонково» — Ящины — Пуйга.