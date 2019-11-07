Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM На севере Свердловской области 7 ноября ожидаются обильные снегопады. В частности, осадки выпадут в Краснотурьинске и окрестностях, сообщают синоптики.

МЧС в связи с этим обратилось к жителям региона. Спасатели предупреждают об угрозе налипания мокрого снега на провода, о возможных аварийных ситуациях. Водителей просят не ездить в условиях снегопада, а пешеходов — соблюдать осторожность, чтобы не упасть.

Также МЧС предупреждает об опасности походов в горы. От этого лучше воздержаться. Если же снег застал в пути, то граждан призывают не отрываться от своих, соблюдать дистанцию и не терять остальных участников группы из виду.